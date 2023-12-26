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Оборона 26.12.2023 13:52

В Карабахе обнаружено большое количество мин и боеприпасов – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило во вторник об обнаружении большого количества мин и боеприпасов в Карабахском регионе страны.

«При осмотре объекта гражданского назначения в населенном пункте Ортакенд Карабахского региона, когда-то использовавшегося армянами в качестве склада боеприпасов, было обнаружено значительное количество различных типов мин, самодельных взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства были изъяты инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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