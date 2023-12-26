В Карабахе обнаружено большое количество мин и боеприпасов – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило во вторник об обнаружении большого количества мин и боеприпасов в Карабахском регионе страны.

«При осмотре объекта гражданского назначения в населенном пункте Ортакенд Карабахского региона, когда-то использовавшегося армянами в качестве склада боеприпасов, было обнаружено значительное количество различных типов мин, самодельных взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства были изъяты инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.

Р.Керимов