В Карабахе обнаружено большое количество мин и боеприпасов – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило во вторник об обнаружении большого количества мин и боеприпасов в Карабахском регионе страны.
«При осмотре объекта гражданского назначения в населенном пункте Ортакенд Карабахского региона, когда-то использовавшегося армянами в качестве склада боеприпасов, было обнаружено значительное количество различных типов мин, самодельных взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов», - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что обнаруженные мины и самодельные взрывные устройства были изъяты инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии.
Р.Керимов
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