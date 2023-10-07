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Карабах 07.10.2023 21:43

РМК свернули еще один наблюдательный пост в Аскеранском районе

Подсчет конфискованного вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов у армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана завершен под контролем российских миротворцев во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована "совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами", отмечают в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что в течение суток в связи с разоружением свернут один наблюдательный пост РМК в Аскеранском районе.

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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