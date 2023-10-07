РМК свернули еще один наблюдательный пост в Аскеранском районе

Подсчет конфискованного вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов у армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана завершен под контролем российских миротворцев во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Сдано: 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 66,1 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.
Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована "совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами", отмечают в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ также сообщили, что в течение суток в связи с разоружением свернут один наблюдательный пост РМК в Аскеранском районе.
Отдел новостей
AZAL приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив
Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан
В субботу состоится церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан
Тейлор Свифт продала билеты на свой фильм-концерт на $100 млн
Космолет компании Virgin Galactic совершил успешную посадку после суборбитального полета
МЧС Азербайджана возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в Масаллы, в котором пострадали 7 человек
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Талибы считают, что могли бы захватить Иерусалим
Байден предостерег страны Ближнего Востока от нападения на Израиль
МИД Азербайджана призвал к «срочной деэскалации» в секторе Газа
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС