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Карабах 27.09.2023 20:38

Азербайджанские саперы обезвредили мины и боеприпасы в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду об обнаружении и обезвреживании мин и боеприпасов в Карабахском регионе страны.

"Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукерпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в министерстве, азербайджанские подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.

Мероприятия по разминированию территорий продолжаются, отметили в Минобороны Азербайджана.

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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