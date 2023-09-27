Азербайджанские саперы обезвредили мины и боеприпасы в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду об обнаружении и обезвреживании мин и боеприпасов в Карабахском регионе страны.
"Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукерпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, добавили в министерстве, азербайджанские подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.
Мероприятия по разминированию территорий продолжаются, отметили в Минобороны Азербайджана.
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