Азербайджанские саперы обезвредили мины и боеприпасы в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду об обнаружении и обезвреживании мин и боеприпасов в Карабахском регионе страны. "Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукерпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства. Кроме того, добавили в министерстве, азербайджанские подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории. Мероприятия по разминированию территорий продолжаются, отметили в Минобороны Азербайджана. Отдел новостей

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