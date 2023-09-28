Минобороны Азербайджана продолжает конфискацию вооружения у армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана опубликовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных по состоянию на утро 28 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно представленному списку, у армянских военных конфискованы следующая боевая техника, оружия и боеприпасы: стрелковое оружие и гранатометы - 1,132 тыс. единиц, бронетехника - 26 единиц, артиллерийские орудия - 61 единиц, средства ПВО - 235 единиц, боеприпасы - 434,295 тыс. единиц, снаряжение и принадлежности - 2,732 тыс. единиц, оптические и другие приборы - 231 единицы, автомобильная техника - 125 единиц, прицепы - 21 единица. Б.Рустамбеков

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