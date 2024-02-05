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Карабах 05.02.2024 17:28

В Карабахе обнаружили артиллерийские снаряды

В министерстве обороны Азербайджана в понедельник сообщили об обнаружении очередных артиллерийских снарядов в Карабахском регионе страны.

«В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана в Ходжалинском районе были обнаружены артиллерийские снаряды. Обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии затворы 8 единиц 122-мм бронебойных, 273 единиц осколочно-фугасных и 285 единиц 122-мм артиллерийских снарядов были изъяты с соблюдением правил безопасности», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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