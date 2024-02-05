В Карабахе обнаружили артиллерийские снаряды

В министерстве обороны Азербайджана в понедельник сообщили об обнаружении очередных артиллерийских снарядов в Карабахском регионе страны. «В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана в Ходжалинском районе были обнаружены артиллерийские снаряды. Обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии затворы 8 единиц 122-мм бронебойных, 273 единиц осколочно-фугасных и 285 единиц 122-мм артиллерийских снарядов были изъяты с соблюдением правил безопасности», - говорится в сообщении военного ведомства. Р.Керимов

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