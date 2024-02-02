Азербайджанские саперы до сих пор очистили от мин до 36 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны

Саперы очистили от мин до 36 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана (Карабах и Восточный Зангезур – ИФ), сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
«Инженерно-саперными подразделениями до сих пор очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 36 тысяч гектаров освобожденных территорий», - говорится в сообщении военного ведомства.
В целом, по данным Минобороны Азербайджана, обнаружено и уничтожено 10 400 ед. противопехотных, 3 300 ед. противотанковых и 11 850 ед. неразорвавшихся боеприпасов.
В военном ведомстве добавили, что после Второй Карабахской войны осенью 2020 года ВС Армении заминировали участки глубиной 2 км вдоль 480-километровой линии соприкосновения, в том числе около 100 км территории от высоты Бузлуг до горы Лачин. В Карабахском экономическом районе армянской стороной мины в основном были установлены в направлении населенных пунктов и кладбищ, в лесных массивах в окрестностях городов Ходжалы и Шуша, а также на автомагистралях, проинформировали в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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