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Карабах 27.08.2023 18:56

ВС Азербайджана предотвратили попытку установки армянскими НВФ фортификационных сооружений в Карабахе

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения.

"27 августа примерно в 12:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Кяльбаджарского района", - сообщает Минобороны Азербайджана.

По информации оборонного ведомства, "в результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, МИНОБОРОНЫ, НВФ


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