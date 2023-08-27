ВС Азербайджана предотвратили попытку установки армянскими НВФ фортификационных сооружений в Карабахе

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения. "27 августа примерно в 12:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Кяльбаджарского района", - сообщает Минобороны Азербайджана. По информации оборонного ведомства, "в результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены". В.Алиев

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