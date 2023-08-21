ВС Азербайджана пресекли новую попытку армянских НВФ укрепить свои позиции в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана в понедельник пресекли попытки членов незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) укрепить свои позиции в Карабахе.

"В понедельник в районе 19:45 в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана была зафиксирована попытка членов армянских НВФ усилить свои позиции, расположенные напротив позиций азербайджанских вооруженных сил в направлении Шушинского района", - сообщает Минобороны Азербайджана.

В частности, по информации ведомства, была зафиксирована попытка членов НВФ укрепиться путем перемещения на военном транспортном средстве марки "Урал".

"Благодаря бдительности подразделений ВС Азербайджана в указанном направлении проведены решительные меры и попытка перемещения была пресечена", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова