Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить долговременные фортификационные сооружения

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе установить долговременные фортификационные сооружения. «7 сентября с 12:35 до 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей Армии в Ходжавендском и Агдамском направлениях» - подчеркивается в информации ведомства. Минобороны отмечает, что «в результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены». Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».