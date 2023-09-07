Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить долговременные фортификационные сооружения

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе установить долговременные фортификационные сооружения.
«7 сентября с 12:35 до 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей Армии в Ходжавендском и Агдамском направлениях» - подчеркивается в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что «в результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, работы были немедленно остановлены».
Р.Ахмедов
Греческая компания выплатит штраф за перевозку иранской нефти
Облигации Unibank заинтересовали свыше 50 инвесторов
Оборот по сделкам на БФБ за 8 месяцев вырос почти в 1,5 раза
Уголовное дело по нападению на инкассаторов в гипермаркете Bravo направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям
Азербайджан единственный из стран Южного Кавказа вновь попал в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report
Японская ракета вывела на орбиту рентгеновский телескопом и лунный посадочный модуль
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Министр обороны Армении отложил визит на Кипр
Таможня Узбекистана сообщила о задержании крупнейшей партии опийного мака
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не пропустите осеннее предложение от Yelo Bank
Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!
Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС