Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения.

"Во вторник в 19:35 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в зоне временного размещения российского миротворческого контингента на территории Азербайджана предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжавендского района", - сообщает азербайджанское Минобороны.

По информации ведомства, благодаря неотложным мерам, предпринятым подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно прекращены.

Н.Аббасова