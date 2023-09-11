Армянские НВФ в Карабахе использовали собаку с бомбой для совершения теракта против азербайджанских военных

Минобороны Азербайджана сообщило о предотвращении в понедельник террористического акта армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

«11 сентября примерно в 08:30 армянские НВФ попытались совершить террористический акт против азербайджанских военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-смертника. НВФ прикрепили к собаке дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство и вынудили ее двигаться в направлении позиций азербайджанских военных», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих, была предотвращена попытка диверсии со стороны армянских НВФ.

«Мы решительно осуждаем эту провокацию армянской стороны. Использование животных в таких целях является аморальным поступком, и мы считаем его террористическим актом», - подчеркнули в министерстве.

Х.Насирзаде