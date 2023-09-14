Армянские военные вновь стреляли по позициям ВС Азербайджана на условной границе и в Карабахе

ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на условной границе в ночь со среды на четверг.
«С 21:35 13 сентября до 00:45 14 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Загалы Басаркечярского района и Мосесгех района Товузгала с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района», - подчеркивается в информации Минобороны Азербайджана.
Кроме того, члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ), 14 сентября примерно в 00:05 подвергали интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении.
Ведомство подчеркивает, что «подразделениями армии Азербайджана были приняты ответные меры в указанных направлениях».
Х.Насирзаде
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