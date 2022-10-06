Алиев отмечает рост спроса в Европе на энергоресурсы Азербайджана

Энергоресурсы Азербайджана в настоящее время пользуются большим спросом в Европе, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«На сегодня день энергоресурсы Азербайджана пользуются большим спросом в Европе. Значимость реализуемых нами проектов еще больше себя показывает», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.
При этом он подчеркнул, что ЕС является очень важным партнером для Азербайджана. В этой связи он отметил, что в настоящее время стороны ведут работу над новым соглашением о стратегическом партнерстве. «Большая часть соглашения уже одобрена, оставшиеся вопросы носят не очень принципиальный характер», - подчеркнул президент.
По словам Алиева, Баку и Брюссель сегодня имеют возможности для расширения сотрудничества в сфере транспорта, транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг» (проходящие через Азербайджан – ИФ) представляют важное значение и для Европы.
Президент добавил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Он также приветствовал увеличение контактов между Баку и Брюсселем в последние месяцы.
По его словам, Азербайджан в ближайшие годы намерен как минимум удвоить поставки газа в Европу. «В этом году мы увеличим экспорт газа в Европу примерно на 30-40%. Это требует больших инвестиций. Мы готовы и пойдем на это", - сказал Алиев.
При этом он подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация в мире также повлияла на увеличение спроса на азербайджанские энергоресурсы. «Так сложилась судьба, что когда все наши проекты были готовы, потребность в газе в Европе выросла», - отметил Алиев.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. Италия, Болгария и Греция получили в 2021 году 8,2 млрд кубометров газа из Азербайджана. На 2022 год поставки оцениваются в 11,5 млрд кубометров, к 2027 году должны увеличиться минимум до 20 млрд кубометров.
Кроме этого, страны ЕС активно покупают нефть у Азербайджана.
Х.Насирзаде
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