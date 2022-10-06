Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 87.76 +1.24 Brent 93.37 +1.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.10.2022 21:58

Алиев отмечает рост спроса в Европе на энергоресурсы Азербайджана

Энергоресурсы Азербайджана в настоящее время пользуются большим спросом в Европе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«На сегодня день энергоресурсы Азербайджана пользуются большим спросом в Европе. Значимость реализуемых нами проектов еще больше себя показывает», - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

При этом он подчеркнул, что ЕС является очень важным партнером для Азербайджана. В этой связи он отметил, что в настоящее время стороны ведут работу над новым соглашением о стратегическом партнерстве. «Большая часть соглашения уже одобрена, оставшиеся вопросы носят не очень принципиальный характер», - подчеркнул президент.

По словам Алиева, Баку и Брюссель сегодня имеют возможности для расширения сотрудничества в сфере транспорта, транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг» (проходящие через Азербайджан – ИФ) представляют важное значение и для Европы.

Президент добавил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Он также приветствовал увеличение контактов между Баку и Брюсселем в последние месяцы.

По его словам, Азербайджан в ближайшие годы намерен как минимум удвоить поставки газа в Европу. «В этом году мы увеличим экспорт газа в Европу примерно на 30-40%. Это требует больших инвестиций. Мы готовы и пойдем на это", - сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация в мире также повлияла на увеличение спроса на азербайджанские энергоресурсы. «Так сложилась судьба, что когда все наши проекты были готовы, потребность в газе в Европе выросла», - отметил Алиев.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу. Италия, Болгария и Греция получили в 2021 году 8,2 млрд кубометров газа из Азербайджана. На 2022 год поставки оцениваются в 11,5 млрд кубометров, к 2027 году должны увеличиться минимум до 20 млрд кубометров.

Кроме этого, страны ЕС активно покупают нефть у Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ТЭК


Похожие новости


Алиев провел встречу с Макроном, Мишелем и Пашиняном Алиев и Клаар обсудили подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Правительство Грузии отказало президенту в визитах в Париж, Варшаву и Киев Алиев отмечает важную роль ЕС в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Президент Польши пообещал сделать все для вступления Украины в ЕС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az