BP в I полугодии 2023г отправит в море опорный блок и верхние строения новой добывающей платформы в рамках проекта «ЦВА»

Компания BP планирует в первом полугодии 2023 года отправить в море опорный блок и верхние строения новой добывающей платформы в рамках проекта «Центральный Восточный Азери» (ЦВА), сообщил генеральный менеджер проекта ЦВА Нил Филлипс.

«По нашим текущим планам, в I-ом квартале 2023 года в море будет отправлен опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери", в мае-июне - верхние строения», - сказал Филлипс в пятницу на презентации для журналистов.

Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, что строительство опорного блока и свай добывающей платформы "ЦВА" уже завершено.

«Опорный блок готов к отправке в море, это станет возможным в I-ом квартале 2023 года после завершения модификационных работ на барже STB-1»,- сказал Филлипс.

Он отметил, что высота опорного блока составит 153 метра, общий вес свай - 9 тыс. тонн.

По его словам, работы по строительству верхних строений платформы выполнены на 95%.

Кроме того, в рамках проекта завершено строительство подводных трубопроводов для доставки нефти и газа с платформы "ЦВА" на берег. Осталось завершить присоединение 30-дюймового трубопровода к платформе "Центральный Азери", а также произвести полную очистку нефтепроводов от парафинов и нефти и начать водолазные работы.

Филлипс также сообщил, что общая стоимость проекта "ЦВА" составляет порядка $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.

В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.

Как сообщалось, в настоящее время на блоке Азери-Чираг-Гюнешли работают шесть добывающих платформ. Проект ЦВА является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа. Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.

Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR - 25%, венгерской MOL - 9,57%, американской ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

В 2021 году с блока АЧ было добыто порядка 167 млн баррелей (спад на 4,6% от показателя 2020 года).

Н.Аббасова