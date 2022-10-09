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Здравоохранение 09.10.2022 18:18

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 13%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 67 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 171, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 77 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 13%.

Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 701 человек (+ 104 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 543 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 780 тестов на коронавирус против 2 тыс. 166 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 273 тыс. 91 тест на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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