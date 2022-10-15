Алиев распорядился создать Азербайджанский научный фонд

В Азербайджане на базе Фонда развития науки при президенте страны создается Азербайджанский научный фонд. Соответствующий указ в субботу подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

В нем отмечается, что Азербайджанский научный фонд, которому придается статус юридического лица публичного права, является правопреемником Фонда развития науки при президенте Азербайджана, его права и обязанности, а также имущество переходят к фонду.

Его уставной капитал составляет 4 млн 157 тыс. 866 манатов.

Согласно указу, управление фондом осуществляет наблюдательный совет из 5 человек.

Распоряжением главы государства, подписанным в тот же день, председателем наблюдательного совета фонда назначается заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Азербайджана, его членами - министры науки и образования, цифрового развития и транспорта, президент Национальной академии наук Азербайджана и председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана.

Р.Керимов