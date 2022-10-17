Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.10 $/bbl +/- WTI 85.61 -3.50 Brent 91.63 -2.94

Дальнее зарубежье 17.10.2022 22:00

Renault увеличил долю гибридов и электромобилей в 2022г до 40% от общих продаж в Европе

Французский автопроизводитель Renault SA увеличил долю полностью электрических и гибридных автомобилей в общем объеме продаж автомобилей в Европе почти в два раза в 2022 году по сравнению с показателями за последние два года, сказал операционный директор компании Фабрис Камболив.

"В Европе они составят около 40% в текущем году", - сказал он журналистам на автомобильном мероприятии в пригороде Парижа.

В 2021 году на долю электромобилей пришлось около четверти всех продаж Renault в Европе.

На фоне конкуренции с американской Tesla (SPB: TSLA) Inc. и китайскими производителями электромобилей, а также европейскими концернами Volkswagen AG и Stellantis NV французский автопроизводитель возлагает надежды на новый электрический Megane, а также новые Renault 5 и Renault 4.

Между тем Камболив отметил, что заказы на новые автомобили Renault в Европе сократились за последние месяцы на фоне растущей инфляции. Показатель снизился примерно на 20%.

Как сообщалось, французский автопроизводитель планирует в будущем полностью перейти на выпуск электромобилей.

Акции Renault в ходе торгов в Париже в понедельник дорожают на 4,3%. С начала года капитализация компании увеличилась на 5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, RENAULT, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ДОЛЯ


Похожие новости


Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault Франция привержена сохранению альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - министр финансов Заводы Renault восстановили работу после кибератаки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az