Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 2 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) объявила во вторник о выделении первого транша в размере 2 млрд евро в рамках операции исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро.
"Сегодняшняя выплата ЕС в размере 2 млрд евро в виде чрезвычайной финансовой помощи для поддержки Украины и ее народа является своевременной, поскольку приближается зима (...). Это первая часть второго этапа реализации запланированного ЕС пакета макрофинансовой помощи Украине в размере до 9 млрд евро", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
По его словам, Еврокомиссия работает над тем, чтобы обеспечить выделение оставшихся 3 млрд евро из этого пакета до конца года, и над более структурированной экстренной поддержкой, которая последует в 2023 году.
В коммюнике ЕК сообщается, что с последним траншем в 2 млрд евро общая макрофинансовая помощь Евросоюза Украине с начала боевых действий достигла 4,2 млрд евро. Средства были предоставлены Украине в виде кредитов на льготных условиях с более длительным сроком погашения, чем принято обычно.
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