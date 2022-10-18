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Дальнее зарубежье 18.10.2022 23:24

Французская компания Lafarge признала, что осуществляла платежи террористическим организациям в Сирии - Минюст США

Крупная французская компания Lafarge, которая занимается производством стройматериалов, признала, что совершала платежи, в том числе террористической организации "Исламское государство" (ИГ), чтобы ее цементный завод в Сирии продолжал работать, сообщили в Минюсте США.

"Lafarge признала и взяла на себя ответственность за ошеломляющее преступление. Никогда прежде обвинения не выдвигались в отношении корпорации за предоставление материальной помощи и ресурсов иностранным террористическим организациям", - говорится в заявлении прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка Бреона Писа.

Согласно его заявлению, компания согласилась заплатить США штраф в $777,8 млн в обмен на согласие американской стороны отозвать иск.

В нем также утверждается, что в общей сложности Lafarge заплатила ИГ, террористической группировке "Джабхат ан-Нусра" и их пособникам около $10 млн в период с августа 2013 года по октябрь 2014 года. В частности, как сообщил Пис, компания выплачивала "месячные пожертвования" ИГ и "Джабхат ан-Нусре", чтобы сотрудники, покупатели и поставщики Lafarge могли свободно пересекать контрольно-пропускные пункты, расположенные близ завода компании в Сирии.

"В разгар гражданской войны в Сирии Lafarge сделала немыслимый выбор и передавала деньги в руки террористов ИГ, одной из самых варварских террористических организаций, для того, чтобы продолжать продавать цемент", - говорится в заявлении Писа.

Со своей стороны, Lafarge подтвердила, что взяла на себя ответственность за "действия отдельных управляющих лиц, связанных с этим, чье поведение нарушило решительным образом наш кодекс поведения".

"Мы очень сожалеем в связи с тем, что такие действия имели место, но мы работали с Минюстом США, чтобы разрешить эту проблему", - говорится в заявлении Lafarge.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, КОМПАНИЯ, СИРИЯ


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