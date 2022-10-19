Глава Минобороны Кыргызстана предлагает выставить посты миротворцев ОДКБ на проблемных участках границы с Таджикистаном

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем предложил разместить на киргизско-таджикской границе миротворческий контингент сил ОДКБ.
"На встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем я сказал, что (...) пока между нами (Таджикистаном и Киргизией - ИФ) не встанет третейский судья, мира не будет. Я предлагал для урегулирования конфликта выставить маленький контингент ОДКБ на наших спорных участках, который решит несколько задач - контроль за прекращением огня и отвод тяжелой техники от госграницы", - сообщил в среду журналистам Бекболотов.
"Дальше можно решать политическую задачу демаркации границ", - заявил он.
Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.
По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 63 человека, ранения получили 206 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта были эвакуированы более 142 тыс. граждан.
Председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил 25 сентября, что комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта, согласно которому стороны договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на госгранице.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Джаббаров обсудил со Скрекасом инвестиции и сотрудничество между Баку и Афинами в сфере энергетики
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев сменил послов Азербайджана в Италии и Ливане
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 37%
Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами за 9 мес. выросли на 27%, такси – сократились на 10%
Seadrill завершила продажу 7 СПБУ в Саудовской Аравии ADES за $628 млн
Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 27%
В Азербайджане перевернулся микроавтобус, пострадали 10 человек
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 626 млн - университет Хопкинса
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2022 год
Yelo Bank провел экологическую акцию
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично