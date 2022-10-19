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СНГ 19.10.2022 11:16

Глава Минобороны Кыргызстана предлагает выставить посты миротворцев ОДКБ на проблемных участках границы с Таджикистаном

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем предложил разместить на киргизско-таджикской границе миротворческий контингент сил ОДКБ.

"На встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем я сказал, что (...) пока между нами (Таджикистаном и Киргизией - ИФ) не встанет третейский судья, мира не будет. Я предлагал для урегулирования конфликта выставить маленький контингент ОДКБ на наших спорных участках, который решит несколько задач - контроль за прекращением огня и отвод тяжелой техники от госграницы", - сообщил в среду журналистам Бекболотов.

"Дальше можно решать политическую задачу демаркации границ", - заявил он.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 63 человека, ранения получили 206 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта были эвакуированы более 142 тыс. граждан.

Председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил 25 сентября, что комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта, согласно которому стороны договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на госгранице.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ


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