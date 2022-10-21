В Азербайджане продолжается спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 47 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 852, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 54 случаях.

Третьи сутки подряд от COVID-19 летальных исходов не зарегистрировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 935 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 544 человек (+ 58 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 373 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 962 тестов на коронавирус против 2 тыс. 984 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 301 тыс. 286 тест на COVID-19.

Б.Рустамбеков