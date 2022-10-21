Президент Италии поручил Джордже Мелони сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла в пятницу поручил лидеру правой партии "Братья Италии" Джордже Мелони сформировать Совет министров, сообщил журналистам представитель канцелярии главы государства Уго Дзампетти.
"Президент поручил госпоже Мелони сформировать правительство, она согласилась это сделать", - сказал он. Дзампетти пояснил, что Мелони сразу передала президенту список кандидатов на министерские должности.
Также Дзампетти отметил, что церемония приведения правительства к присяге запланирована на утро субботы.
Согласно списку Мелони, у нее будет два вице-премьера - глава партии "Лига" Маттео Сальвини (министр инфраструктуры) и видный представитель партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни (глава МИД).
Главой МВД станет Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и принципиальным борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия "Братья Италии"), министром обороны - Гуидо Крозетто ("Братья Италии").
Министерство экономики возглавит представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии "Вперед, Италия".
В сентябре коалиция правоцентристов одержала уверенную победу на выборах. Больше всего голосов набрала партия "Братья Италии". Еще два крупных участника коалиции - партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.
Как отмечали итальянские СМИ, переговоры о коалиционном правительстве между тремя партиями шли непросто и потребовали немало времени и усилий.
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