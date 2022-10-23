Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске - МЧС России

Два пилота погибли в результате крушения военного истребителя Су-30 в Иркутске, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье. "Погибли два пилота, жертв среди населения нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства добавили, что пожар на месте крушения Су-30 локализован. Ранее сообщалось о падении в Иркутске самолета Су-30. Губернатор Игорь Кобзев информировал, что, по предварительным данным, борт упал на двухэтажный дом. Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

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