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СНГ 23.10.2022 15:37

Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске - МЧС России

Два пилота погибли в результате крушения военного истребителя Су-30 в Иркутске, подтвердила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Погибли два пилота, жертв среди населения нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что пожар на месте крушения Су-30 локализован.

Ранее сообщалось о падении в Иркутске самолета Су-30. Губернатор Игорь Кобзев информировал, что, по предварительным данным, борт упал на двухэтажный дом.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ


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