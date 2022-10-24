Скончался военнослужащий ВС Азербайджана

Скончался военнослужащий Азербайджанской армии Маил Казымов 1999 года рождения в результате выстрела из прикрепленного к нему автоматического оружия, сообщает военная прокуратура. Инцидент произошел 24 октября около 11 часов. По данному факту в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики ведется расследование. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».