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Происшествия 24.10.2022 18:59

Скончался военнослужащий ВС Азербайджана

Скончался военнослужащий Азербайджанской армии Маил Казымов 1999 года рождения в результате выстрела из прикрепленного к нему автоматического оружия, сообщает военная прокуратура.

Инцидент произошел 24 октября около 11 часов.

По данному факту в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики ведется расследование.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВС, ВЫСТРЕЛ

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