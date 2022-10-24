Скончался военнослужащий ВС Азербайджана

Скончался военнослужащий Азербайджанской армии Маил Казымов 1999 года рождения в результате выстрела из прикрепленного к нему автоматического оружия, сообщает военная прокуратура.
Инцидент произошел 24 октября около 11 часов.
По данному факту в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики ведется расследование.
Б.Рустамбеков
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