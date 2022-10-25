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Внешняя политика 25.10.2022 13:44

Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении Баку всесторонне развивать отношения с Астаной.

«Уверен, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для продолжения и расширения многосторонних связей между нашими странами, носящих характер стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств», - говорится в поздравлении Алиева президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника Казахстана - Дня Республики.

Алиев в своем послании отметил, что Казахстан добился значительных успехов во всех сферах и занял достойное место на международной арене. «Масштабные реформы и созидательная работа, проводимые сегодня в стране под вашим решительным руководством, служат всестороннему развитию и подъему вашей братской страны. Завоеванные вами успехи очень радуют и Азербайджан как братскую страну», - подчеркнул он.

Азербайджанский лидер добавил, что «нынешний высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений наглядно воплощает волю наших братских народов, тесно связанных общей историей, духовными, культурными ценностями».

Алиев отметил, что официальный визит Токаева в Азербайджан в августе текущего года открыл хорошие возможности для повышения сотрудничества между Баку и Астаной на качественно новый уровень, дальнейшего развития наших связей в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах. «Верю, что обстоятельный обмен мнениями и обсуждения перспектив нашего сотрудничества придадут новый импульс азербайджано-казахстанским отношениям», - написал президент Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, КАЗАХСТАН, ОТНОШЕНИЯ


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