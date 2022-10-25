Компании из США заинтересованы в инвестициях в туристическую инфраструктуру в Азербайджане

Глава Госагентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Фуад Нагиев провел встречу с временным поверенным в делах США в стране Уго Геварой, обсуждены перспективы сотрудничества в области туризма, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГАТ.
В ходе встречи Нагиев рассказал Геваре о туристическом потенциале освобожденных от оккупации территорий (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ), а также о проектах, подготовленных на основе оценок, проведенных ГАТ в Карабахе.
Он также отметил, что по сравнению с показателями 2019 года турпоток в Азербайджан восстановился примерно на 50%, для полного восстановления проводятся соответствующие маркетинговые мероприятия с учетом особенностей целевых рынков.
Временный поверенный в делах США, в свою очередь, отметил, что в Азербайджане удачно сочетаются современность и история, и отметил важность повышения осведомленности американских туристов об Азербайджане.
Гевара отметил наличие в Азербайджане таких факторов, как богатое историческое и культурное наследие, природа, этническое и религиозное разнообразие, стабильность, разнообразные туристические возможности, Азербайджан обладает широким потенциалом для развития туризма.
Он отметил, что американские компании заинтересованы в инвестировании в туристическую инфраструктуру Азербайджана.
«В ходе встречи стороны также обсудили налаживание прямых авиарейсов, состоялся обмен мнениями по поводу проектов, направленных на развитие сельского туризма, возможностей агротуризма и гастротуризма», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили
Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев
Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности – МИД Азербайджана
Азербайджан примет участие в Expo-2025 в Японии
TuranBank увеличил за 9 месяцев активы на 20%
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Почти 30 тыс. нелегалов умерли с 2014 года при попытках добраться до Европы - Международная организация по миграции
Армения и Турция обсудят вопросы пересечения границы гражданами третьих стран и грузовые авиаперевозки
Молдова из-за энергокризиса запретила майнинг криптовалют и подсветку зданий
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по выбору компании для создания креативных идей по новогодним подаркам и их реализации
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению «Kaspersky Anti Targeted Attack»
ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» объявляет тендер для приобретения услуг по размещению рекламы на радио
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично