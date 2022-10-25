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Туризм 25.10.2022 17:36

Компании из США заинтересованы в инвестициях в туристическую инфраструктуру в Азербайджане

Глава Госагентства по туризму Азербайджана (ГАТ) Фуад Нагиев провел встречу с временным поверенным в делах США в стране Уго Геварой, обсуждены перспективы сотрудничества в области туризма, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ГАТ.

В ходе встречи Нагиев рассказал Геваре о туристическом потенциале освобожденных от оккупации территорий (Карабах и Восточный Зангезур - ИФ), а также о проектах, подготовленных на основе оценок, проведенных ГАТ в Карабахе.

Он также отметил, что по сравнению с показателями 2019 года турпоток в Азербайджан восстановился примерно на 50%, для полного восстановления проводятся соответствующие маркетинговые мероприятия с учетом особенностей целевых рынков.

Временный поверенный в делах США, в свою очередь, отметил, что в Азербайджане удачно сочетаются современность и история, и отметил важность повышения осведомленности американских туристов об Азербайджане.

Гевара отметил наличие в Азербайджане таких факторов, как богатое историческое и культурное наследие, природа, этническое и религиозное разнообразие, стабильность, разнообразные туристические возможности, Азербайджан обладает широким потенциалом для развития туризма.

Он отметил, что американские компании заинтересованы в инвестировании в туристическую инфраструктуру Азербайджана.

«В ходе встречи стороны также обсудили налаживание прямых авиарейсов, состоялся обмен мнениями по поводу проектов, направленных на развитие сельского туризма, возможностей агротуризма и гастротуризма», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: США, ТУРИЗМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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