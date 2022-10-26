В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 36%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 41 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 64, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 64 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 36%.
За минувшие сутки умер один больной COVID-19 (накануне - трое).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 941 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 812 тыс. 806 человек (+63 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 317 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 104 теста на коронавирус против 2 тыс. 483 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 311 тыс. 644 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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