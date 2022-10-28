Власти Азербайджана в 2021-2022гг направили почти $3 млрд на восстановление Карабаха и В.Зангезура - Асадов

Власти Азербайджана в 2021-2022гг выделили около $3 млрд на восстановление освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

«В 2021-2022гг Азербайджан выделил примерно $3 млрд на восстановление освобожденных территорий, осуществляется активная деятельность по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли. Масштаб работ и сроки их выполнения наглядно свидетельствуют о нашей решимости восстанавливать и развивать освобожденные территории, что способствует постконфликтной стабилизации в регионе», заявил Асадов в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, положительное влияние на наращивание экономического и транспортного сотрудничества оказывают новые реалии, возникшие в регионе после окончания 44-дневной войны (осенью 2020 года – ИФ).

«Завершение карабахского конфликта создало новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности посредством восстановления экономических и коммуникационных связей, которые будут способствовать расширению экономического сотрудничества, в том числе и между странами Содружества», - отметил он.

Асадов вновь подтвердил приверженность Азербайджана трехсторонним заявлениям от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также работе трехсторонней Рабочей группы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций и Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, привлекательность региона значительно вырастет после открытия Зангезурского коридора, который в разы увеличит транзитные возможности и послужит укреплению инвестиционного климата в целом.

Р.Ахмедов