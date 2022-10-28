Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в 2022г вырос на 30% - Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству со странами СНГ, в 2022 году товарооборот со странами Содружества вырос на 30%.

Асадов, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу в Астане, отметил, что в условиях глобальных вызовов социально-экономического характера и необходимости преодоления их негативных последствий «Азербайджан придает большое значение взаимовыгодному партнёрству в рамках СНГ и продолжению продуктивных тесных контактов на уровне правительств».

По его словам, Азербайджан принимает активное участие в экономическом сотрудничестве в рамках СНГ. «Мы поддерживаем тесные экономические связи почти со всеми странами-членами. Отрадно, что по мере ослабления пандемии мы фиксируем рост объемов внешней торговли Азербайджана с государствами-членами СНГ. Так, в текущем году товарооборот увеличился на 30%», - отметил он.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», премьер подчеркнул, что ключевое значение имеет сотрудничество в транспортном секторе.

Асадов отметил, что в Азербайджане особое внимание уделяется транспортной сфере как интенсивно развивающемуся и перспективному сегменту национальной экономики. «Азербайджан активно развивает свой транспортный потенциал, внося значимый вклад в реализацию таких проектов как «Север-Юг», «Восток-Запад», Транскаспийский международный транспортный маршрут», - добавил премьер.

Р.Ахмедов