Ужесточение ДКП позволит оказать влияние на инфляцию – Кязымов

Центробанк Азербайджана, повышая учетную ставку, взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики, заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
«Нашей основной целью является возможность оказания влияния на инфляцию», - сказал Кязымов в пятницу на пресс-конференции, посвященной повышению учетной ставки.
«В сентябре текущего года инфляция составляла 15,6% (по сравнению с сентябрем 2021 года – ИФ), базовая инфляция – 14,1%. При этом продовольственные товары выросли на 21,8%, непродовольственные товары подорожали на 10,5%, услуги – на 11,4%. На основе нашего опроса, 20% компаний ожидают роста инфляции. Наши анализы показывают, что основным фактором инфляции является импортная инфляция, она оказывает влияние как на нас, регион, также в глобальной экономике. Прогнозируется высокая (на двузначном уровне – ИФ) инфляция до конца текущего года», - отметил он.
При этом он отметил, что рынок уже почувствовал в течение двух месяцев (с 1 сентября 2022 года – ИФ) после изменений в денежно-кредитной политике. «Мы наблюдаем влияние в основном нижнего порога процентного коридора», - подчеркнул Кязымов.
Гендиректор Центробанка Вугар Ахмедов, в свою очередь, отметил, что повышение учетной ставки с 7,75% до 8% с 28 октября принято с учетом глобальных экономических процессов, инфляции, а также на основе ожиданий, и это можно охарактеризовать как ужесточение политики.
Ужесточение, отметил Ахмедов, осуществляет по 2 параметрам: стоимость и количество денег.
Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в пятницу повысил учетную ставку на 25 процентных пунктов – до 8%. Нижний порог процентного коридора увеличен с 4% до 5%, верхний – сохранен на уровне 9,25%.
Правительство Азербайджана по итогам 2022 года ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 12,5% (по итогам 9 месяцев 2022 года она составила 13,4%).
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.
Х.Насирзаде
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