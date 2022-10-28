Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка



Yelo Bank организовал интересный проект «Yelo Stars» для своих сотрудников, врамкахкоторогобыл проведен концерт классической музыки с участием сотрудников банка и их детей. Мероприятие прошло в актовом зале головного офиса банка. Вкачестве почетного гостя в концертепринялиучастие народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиеваиее первый женский камерный оркестр «Mezzo», а такжедругие музыкальные гости. Мероприятие, начавшееся исполнением оркестра, продолжилось выступлением сотрудников Yelo и учащихся музыкальной школы Ф. Гаджиевой.Участникиисполнили шедевры великих композиторов и лучшие произведения классической азербайджанской музыки.В конце мероприятия, после совместного исполнения песни«Азербайджан»,всем участникам были врученыпочетные сертификаты «Yelo Stars».



Стоит отметить, что самому младшему из участников проекта было 7 лет. Исполнители конкурса «Yelo Stars» —талантливыесотрудники разных департаментов и разных профессий,большинствокоторыхне занимаются профессиональномузыкой, ноуверенноблистали на сцене какнастоящиезвезды. Главной целью Yelo Bank-а при проведении данного мероприятия было раскрыть таланты сотрудников и дать им опыт выступления на сцене с большой аудиторией.



Отметим, что ранее Yelo Bank запомнился организацией концерта, посвященного 8 марта –международномуженскому дню. Проведение таких мероприятий способствует популяризации классической музыки. Yelo Bank и в будущем планирует поддерживать начинающих музыкантов и музыкантов-любителей очередными интересными проектами в своем зале для мероприятий.



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