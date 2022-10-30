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Дальнее зарубежье 30.10.2022 18:00

Италия передала Украине пусковые установки M270 MLRS, САУ PzH 2000 и M109L

Италия поставила Украине целый ряд артиллерийских систем, включая две универсальные пусковые установки MLRS, которые можно использовать и в качестве реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили в воскресенье местные СМИ.

Отмечается, что M270 MLRS может использовать те же ракеты с системой наведения GPS, что и РСЗО HIMARS, и способна вести бой на расстоянии до 70 км. Всего Италия до передачи двух установок Украине располагала 18 единицами MLRS. Ранее эти машины также поставляли Украине Британия и ФРГ.

Кроме того, Италия передала Украине шесть из своих 68 самоходных артиллерийских установок (САУ) немецкого производства PzH 2000. Эти 155-миллиметровые САУ способны вести огонь на расстоянии до 40 км, могут использовать специальные боеприпасы для стрельбы на 70 км. Ранее ФРГ и Нидерланды направили Украине 15 единиц PzH 2000.

Также итальянские поставки включали в себя 20 - 30 единиц более старых 155-миллиметровых САУ M109L и десятки боевых машин пехоты M113.

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Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, АРТИЛЛЕРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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