Минздрав Азербайджана подготовил «Стратегию цифрового здравоохранения на 2023-2027гг»

Министерство здравоохранения Азербайджана подготовило «Стратегию цифрового здравоохранения на 2023-2027гг», заявил советник министра здравоохранения Азербайджана по цифровизации Руфат Гаджиалибеков.

«Цифровизация является одним из важнейших инструментов эффективного управления сферой здравоохранения. С этой целью министерством здравооохранения Азербайджана подготовлен документ «Стратегия цифрового здравоохранения на 2023-2027гг», - приводит Минздрав в воскресенье выдержки из выступления Гаджиалибекова на панельной сессии «Цифровая трансформация и искусственный интеллект в здравоохранении» Всемирного тюркского медицинского конгресса в Стамбуле.

Им было отмечено, что основными целями стратегии цифрового здравоохранения являются обеспечение удовлетворенности граждан качеством медицинских услуг по всей территории Азербайджана, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре, непосредственное участие граждан в процессе улучшения предоставляемых медицинских услуг, формирование эффективного управления отраслью здравоохранения, переход к более активной фазе сотрудничества с другими государственными органами.

В то же время, в документе определены цели и задачи по формированию и целенаправленному анализу медико-статистической базы данных, отвечающей современным стандартам, повышению экономической прозрачности и эффективности в отрасли здравоохранения, улучшению позиций Азербайджана в международных рейтингах, отмечается в сообщении Минздрава.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Азербайджана Расим Исмайлов в ходе выступления на панельной сессии «Вклад в модели сотрудничества в области устойчивых глобальных цепочек поставок» поделился взглядом на влияние пандемии COVID-19 на поведение производителей и потребителей. По его мнению, в сложившейся ситуации возникла необходимость в разработке новых подходов и инструментов для бесперебойного функционирования цепочек поставок.

«По мнению многих экспертов и участников рынка, одним из основных подходов к реструктуризации цепочек поставок является «картирование» - процесс отображения каждого уровня цепочки поставок с помощью понятных изображений. В то же время, картирование цепочки поставок позволяет систематически проводить оценку распределительных центров, маршруты транспортировки и географическое расположение ключевых рынков. При выборе поставщиков следует ориентироваться не на минимизацию затрат, а на минимизацию возможных рисков», - заявил Исмайлов, слова которого приводятся в сообщении Минздрава Азербайджана.

В нем отмечается, что Всемирный тюркский медицинский конгресс проходит под эгидой Администрации президента Турции при организационной поддержке Организации тюркских государств (ОТГ) и министерства здравоохранения Турции.

В мероприятии принимают участие министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ, руководители медицинских вузов, специально приглашенные организаторами ученые из разных стран. Азербайджан на конгрессе представляет делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Всемирный тюркский медицинский конгресс завершит свою работу 31 октября.

Р.Керимов