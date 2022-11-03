ГААД получит 4,4 млн манатов на продолжение работ по реконструкции дорог в Хазарском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о ряде мер по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Хазарском районе Баку.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 4,4 млн манатов. Средства выделены для продолжения работ в поселках Бина, Бузовна, Гала, Мярдакан и Зиря.
Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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