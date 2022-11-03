Близ Тегерана произошли столкновения протестующих с полицией, есть пострадавшие

Столкновения произошли между участниками протестов и полицейскими в пригороде Тегерана, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

Протестующие вышли на улицы города Карадж в четверг - в 40-й день с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая погибла во время протестов.

Согласно информации иранских СМИ, около 10 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков. Associated Press со своей стороны отмечает, что среди сил безопасности могут быть погибшие.

На видеозаписях, публикуемых в соцсетях, видно, как в небе над протестующими кружит полицейский вертолет.

Массовые протесты начались в Иране ранее осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре в Тегеране у одной из станций метро задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. Наблюдатели отмечали, что эти события стали серьезной проблемой для иранских властей.