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Дальнее зарубежье 03.11.2022 22:36

Парламент Болгарии выступил за отправку военной помощи Украине

Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца София решит, какое именно оружие в нее войдет, сообщает в четверг Associated Press.

За оказание такой помощи Украине проголосовали 175 парламентариев, 49 высказались против и один воздержался. Теперь уже правительство страны будет определять, отправка какого оружия на Украину допустима и не повредит возможностями самой Болгарии в сфере обороны.

До сих пор Болгария согласилась ремонтировать украинское военное оборудование на своих предприятиях, но не отправляла военную помощь в связи с возражениями со стороны президента Румена Радева и некоторых политических партий.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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