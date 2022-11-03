Парламент Болгарии выступил за отправку военной помощи Украине

Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца София решит, какое именно оружие в нее войдет, сообщает в четверг Associated Press.
За оказание такой помощи Украине проголосовали 175 парламентариев, 49 высказались против и один воздержался. Теперь уже правительство страны будет определять, отправка какого оружия на Украину допустима и не повредит возможностями самой Болгарии в сфере обороны.
До сих пор Болгария согласилась ремонтировать украинское военное оборудование на своих предприятиях, но не отправляла военную помощь в связи с возражениями со стороны президента Румена Радева и некоторых политических партий.
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