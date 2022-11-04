В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 51 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,469 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 49 случаях заражения.

За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции зафиксировано два летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 953 человек.

От COVID-19 вылечились 813,201 тыс. (+47 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 315 человек.

За сутки медики провели 1 935 тестов на коронавирус против 1 957 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 329,356 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков