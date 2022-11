Американская ракета Electron стартовала на орбиту со шведским научным спутником

Американская ракета Electron в пятницу стартовала на орбиту из Новой Зеландии с мини-спутником MATS шведского Национального космического агентства, который предназначен для изучения верхних слоев атмосферы и их влияния на климат Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Ранее планировался запуск этого космического аппарата с помощью российской ракеты "Союз-2.1б", однако Швеция отказалась от этого после начала специальной военной операции на Украине.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в субботу в 06:27 по местному времени (в пятницу в 21:27).

Спутник массой всего 50 кг будет выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 585 км.

В рамках миссии, получившей название Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), будет предпринята новая попытка перехвата вертолетом спускающейся на парашютах первой ступени ракеты-носителя Electron для ее доставки на сушу и повторного использования. Захват ступени в воздухе позволяет избежать проблем с проникновением в нее соленой воды.

Во время первой попытки 2 мая крюк, свисавший с вертолета, зацепил парашют ступени, но экипаж вынужден был отпустить ее из-за неожиданно высокой нагрузки, отличной от той, которая испытывалась при тестировании. Ступень упала в Тихий океан и затем была поднята спасательным кораблем.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 32-м полётом ракеты, три из которых были неудачными.

В случае нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 152 аппарата.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.