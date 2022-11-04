Возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс не повлияет на поддержку Киева – Салливан

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан не считает, что возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс США (8 ноября) снизит объем помощи Украине.

"Я уверен, что помощь Украине будет нерушимой. Буквально вчера тут были сенаторы Кунс и Портмен – республиканец и демократ, и они четко сказали, что будет поддержка Украины. Я не буду говорить о внутренней политике США, но помощь предоставлялась и будет предоставляться. Будут ресурсы и голоса двух партий, чтобы обеспечить это", - сказал Салливан в пятницу на брифинге в Киеве.