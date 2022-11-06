Последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала последние восемь лет самыми жаркими с момента начала метеонаблюдений, сообщает в воскресенье The Guardian со ссылкой на доклад этой структуры ООН.
В докладе ВМО отмечается, что среднемировая температура в 2022 году будет примерно на 1,15 градусов Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900).
Это означает, что каждый год, начиная с 2016-го, был рекордно жарким. Следствием этого станет вряд ли достижимой общемировая цель ограничить уровень глобального потепления 1,5 градусами Цельсия.
Эксперты ВМО констатируют, что выбросы парниковых газов в атмосферу привели к повышению уровня мирового океана и таянию льдов, вследствие чего экстремальную погоду фиксировали в различных частях мира - от Пакистана до Пуэрто-Рико, в Гренландии на высоте 3,2 тыс. метров над уровнем моря впервые прошел дождь.
Публикация доклада ВМО приурочена к конференции ООН по изменению климата, которая открылась в воскресенье в Шарм эш-Шейхе (Египет).
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