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Социум 06.11.2022 17:00

Последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала последние восемь лет самыми жаркими с момента начала метеонаблюдений, сообщает в воскресенье The Guardian со ссылкой на доклад этой структуры ООН.

В докладе ВМО отмечается, что среднемировая температура в 2022 году будет примерно на 1,15 градусов Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900).

Это означает, что каждый год, начиная с 2016-го, был рекордно жарким. Следствием этого станет вряд ли достижимой общемировая цель ограничить уровень глобального потепления 1,5 градусами Цельсия.

Эксперты ВМО констатируют, что выбросы парниковых газов в атмосферу привели к повышению уровня мирового океана и таянию льдов, вследствие чего экстремальную погоду фиксировали в различных частях мира - от Пакистана до Пуэрто-Рико, в Гренландии на высоте 3,2 тыс. метров над уровнем моря впервые прошел дождь.

Публикация доклада ВМО приурочена к конференции ООН по изменению климата, которая открылась в воскресенье в Шарм эш-Шейхе (Египет).

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Тэги: МИР, ВМО, ДОКЛАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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