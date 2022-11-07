Глава МВФ видит необходимость в частных инвестициях в климатические инициативы emerging markets

Помощи развитых стран будет недостаточно для покрытия потребностей государств emerging markets в ресурсах на финансирование климатических инициатив, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CNBC в ходе проходящего в Шарм-эль-Шейхе климатического саммита COP27.
По словам Георгиевой, необходимо привлекать больше частных инвестиций в климатические проекты.
"Мы никогда не покроем дефицит ресурсов, если будем полагаться лишь на щедрость богатых стран, поскольку он слишком велик, чтобы быть устраненным за счет государственных средств, - сказала Георгиева. - Вот почему так важно сейчас и в последующие месяцы работать надо созданием возможностей для частных инвестиций в развивающиеся страны".
Согласно прогнозу ООН, бедным и развивающимся странам потребуется на реализацию климатических проектов от $160 млрд до $340 млрд до конца текущего десятилетия, до $565 млрд - к 2050 году.
Газета Financial Times сообщает, что США работают над планом привлечения средств крупнейших мировых компаний на поддержку проектов развивающихся стран по сокращению использования углеводородов.
Спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри пытается привлечь другие государства, а также компании и отраслевых экспертов для разработки новой структуры углеродных квот, которые будут продаваться бизнесу, пишет FT. Предполагается, что поступления от продажи квот будут направляться на финансирование проектов в сфере "зеленой" энергетики.
Керри и представители администрации США планируют представить свой план на начавшемся в субботу саммите COP27, сообщили источники газеты.
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