В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ

Как минимум 15 тыс. человек умерли в странах Европы в 2022 году из-за высоких температур воздуха, сообщило европейское бюро ВОЗ.

"Согласно данным по странам по состоянию на наши дни, считается, что именно из-за жары в 2022 году скончались как минимум 15 тыс. человек", - говорится в заявлении директора бюро Ханса Клюге, опубликованном в понедельник, когда в Шарм-эш-Шейхе проходит конференция ООН по изменению климата.

В документе уточняется, что за лето работники сферы здравоохранения зарегистрировали, в частности, около 4,5 тыс. смертей в Германии, приблизительно 4 тыс. - в Испании, более 3,2 тыс. летальных исходов в Великобритании и более тысячи - в Португалии.

Отмечается, что в будущем смертность вследствие жары может возрасти. По данным ВОЗ, высокая температура воздуха способна усугубить хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, а также осложнения, связанные с диабетом.

"Нам необходимо вместе эффективно бороться с изменением климата. Нам необходимо предпринимать больше действий в европейском регионе и за его пределами. Нам следует (...) смягчать последствия изменения климата, чтобы спасти больше жизней. И нам нужно делать это сейчас, если мы хотим предотвратить превращение климатического кризиса в необратимую климатическую катастрофу для нашего региона и всей нашей планеты", - отметил Клюге.

Он напомнил, что температура в Европе значительно повысилась в период с 1961 по 2021 гг. За прошедшие 50 лет в регионе из-за экстремальных температур погибли более 148 тыс. человек.