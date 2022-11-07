В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ

Как минимум 15 тыс. человек умерли в странах Европы в 2022 году из-за высоких температур воздуха, сообщило европейское бюро ВОЗ.
"Согласно данным по странам по состоянию на наши дни, считается, что именно из-за жары в 2022 году скончались как минимум 15 тыс. человек", - говорится в заявлении директора бюро Ханса Клюге, опубликованном в понедельник, когда в Шарм-эш-Шейхе проходит конференция ООН по изменению климата.
В документе уточняется, что за лето работники сферы здравоохранения зарегистрировали, в частности, около 4,5 тыс. смертей в Германии, приблизительно 4 тыс. - в Испании, более 3,2 тыс. летальных исходов в Великобритании и более тысячи - в Португалии.
Отмечается, что в будущем смертность вследствие жары может возрасти. По данным ВОЗ, высокая температура воздуха способна усугубить хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, а также осложнения, связанные с диабетом.
"Нам необходимо вместе эффективно бороться с изменением климата. Нам необходимо предпринимать больше действий в европейском регионе и за его пределами. Нам следует (...) смягчать последствия изменения климата, чтобы спасти больше жизней. И нам нужно делать это сейчас, если мы хотим предотвратить превращение климатического кризиса в необратимую климатическую катастрофу для нашего региона и всей нашей планеты", - отметил Клюге.
Он напомнил, что температура в Европе значительно повысилась в период с 1961 по 2021 гг. За прошедшие 50 лет в регионе из-за экстремальных температур погибли более 148 тыс. человек.
В США началась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и главы Госдепа
ООН намерена развернуть по всему миру к 2027 году системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях
В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване
«Антонов» строит вторую «Мрию»
Грузия удовлетворяет условиям программы МВФ, получит от него $38 млн
Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Пхеньян заверяет, что не поставляет оружия России
Украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров - Макрон
Япония планирует модифицировать имеющиеся зенитные ракеты для перехвата гиперзвукового оружия
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают