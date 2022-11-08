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Дальнее зарубежье 08.11.2022 19:37

Рейтинг одобрения Байдена перед промежуточными выборами упал до 39% - данные опроса

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 39% накануне промежуточных выборов в Конгресс, сообщает во вторник The Hill.

В середине октября и на прошлой неделе, согласно опросам, рейтинг Байдена составлял 40%, отмечает The Hill.

Демократы, представителем которых является Байден, стремятся избежать потери мест по итогам промежуточных выборов, а республиканцы, напротив, рассчитывают взять большинство в Палате представителей, конкуренция за места в Сенате остается высокой.

Согласно данным опроса, большинство респондентов считают экономику самой большой проблемой в стране, 10% опрошенных считают серьезной проблемой преступность, а более 6% - право на аборт.

Опрос проводился на протяжении двух дней перед выборами, в нем принимали участие 1004 человек, статистическая ошибка составляет четыре процентных пункта.

Промежуточные выборы в США проходят 8 ноября. На них американцы избирают Палату представителей, треть Сената, а также законодательные собрания и губернаторов в ряде штатов и территорий страны.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РЕЙТИНГ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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