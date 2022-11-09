Еще три судна вышли из портов Украины с растительным маслом в рамках «зерновой сделки»

Очередные три судна с вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" с 21,6 тыс. тонн растительного масла для стран Азии и Европы, сообщает министерство инфраструктуры Украины в телеграм-канале в среду.
"Вчера, 8 ноября, в порты зашло 7 балкеров за украинской агропродукцией. Среди них балкер Starvos под загрузку 55 тыс. пшеницы для граждан Йемена, которые страдают от продовольственного кризиса", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство уточняет также, что "зерновым коридором" к украинским портам под погрузку движутся 9 судов".
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием в этом году экспортировано 10,1 млн тонн агропродукции.
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