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СНГ 09.11.2022 22:10

Еще три судна вышли из портов Украины с растительным маслом в рамках «зерновой сделки»

Очередные три судна с вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" с 21,6 тыс. тонн растительного масла для стран Азии и Европы, сообщает министерство инфраструктуры Украины в телеграм-канале в среду.

"Вчера, 8 ноября, в порты зашло 7 балкеров за украинской агропродукцией. Среди них балкер Starvos под загрузку 55 тыс. пшеницы для граждан Йемена, которые страдают от продовольственного кризиса", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточняет также, что "зерновым коридором" к украинским портам под погрузку движутся 9 судов".

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием в этом году экспортировано 10,1 млн тонн агропродукции.

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Тэги: УКРАИНА, АПК, ЭКСПОРТ


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