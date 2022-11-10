Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.11 $/bbl +/- WTI 85.83 -3.08 Brent 92.65 -2.71

Дальнее зарубежье 10.11.2022 01:00

Tesla в январе-октябре отгрузила с завода в Шанхае больше машин, чем за весь 2021 год

Поставки автомобилей с шанхайского завода Tesla Inc. в январе-октябре 2022 года достигли 554,778 тыс. автомобилей, сообщило китайское представительство Tesla.

Таким образом, они превысили показатель всего 2021 года, составивший 484,13 тыс. машин.

В октябре текущего года Tesla отгрузила с шанхайского предприятия 71,704 тыс. автомобилей - на 32% больше, чем годом ранее.

Предприятие, являющееся важным экспортным центром американского производителя электромобилей, поставило за рубеж 219,427 тыс. машин за десять месяцев этого года, сообщила компания.

Уровень локализации производства на шанхайском заводе Tesla превысил 95%, заявил вице-президент китайского представительства компании Тао Линь, слова которого приводит "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, TESLA


Похожие новости


Tesla получила новые налоговые послабления от китайских властей Автомобили Tesla не будут облагаться налогом на продажи в Китае Tesla начала строительство завода в Шанхае Tesla зарегистрировал компанию в Шанхае, приблизившись к открытию предприятия в КНР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az