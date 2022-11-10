Tesla в январе-октябре отгрузила с завода в Шанхае больше машин, чем за весь 2021 год

Поставки автомобилей с шанхайского завода Tesla Inc. в январе-октябре 2022 года достигли 554,778 тыс. автомобилей, сообщило китайское представительство Tesla.

Таким образом, они превысили показатель всего 2021 года, составивший 484,13 тыс. машин.

В октябре текущего года Tesla отгрузила с шанхайского предприятия 71,704 тыс. автомобилей - на 32% больше, чем годом ранее.

Предприятие, являющееся важным экспортным центром американского производителя электромобилей, поставило за рубеж 219,427 тыс. машин за десять месяцев этого года, сообщила компания.

Уровень локализации производства на шанхайском заводе Tesla превысил 95%, заявил вице-президент китайского представительства компании Тао Линь, слова которого приводит "Синьхуа".