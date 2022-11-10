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СНГ 10.11.2022 00:48

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдовы

В МИД России в среду был вызван посол Молдовы в Российской Федерации Л.Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдовы в Москве, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдове", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДОВА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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