Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдовы

В МИД России в среду был вызван посол Молдовы в Российской Федерации Л.Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдовы в Москве, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Данная мера является ответом на принятое 1 ноября с.г. молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдове", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.
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