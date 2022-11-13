В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,4 тыс. случаев, скончались 60 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 5 364 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 557 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 11 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 514 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 60 человек, накануне сообщалось о 62 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 072 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 12 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 499 тыс. 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 18 умерших и 20 млн 902 тыс. 927 выздоровевших.