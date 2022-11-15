В Азербайджане выявлено 36 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,761 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 8 случаях заражения.
За минувшие сутки скончался один человек из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 965 человек.
От COVID-19 вылечились 813,612 тыс. человек (+39 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 184 человека.
За сутки медики провели 2,448 тыс. тестов на коронавирус против 752 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 347,597 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Алиев провел встречу тет-а-тет с премьер-министром Албании
Алиев пригласил Бегая посетить Азербайджан
Баку и Тирана должны вскоре провести первое заседание совместной рабгруппы по экономике и промышленности - Алиев
СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" в НАО возглавил Рустем Мансуров
Saipem получила новые контракты на $800 млн на морское бурение на Ближнем Востоке и в Западной Африке
Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье за 10,5 мес. упал на 43,4%, добыча - на 19%
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Европа имеет достаточно возможностей в сфере энергетики, чтобы пережить эту зиму - премьер Словении
Российские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области отходят вглубь на 15-10 километров - ОК "Юг"
РФ вовремя поставила заслон попыткам ослабить страну - Путин
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают