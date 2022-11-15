В Азербайджане выявлено 36 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 36 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,761 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 8 случаях заражения.

За минувшие сутки скончался один человек из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 965 человек.

От COVID-19 вылечились 813,612 тыс. человек (+39 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 184 человека.

За сутки медики провели 2,448 тыс. тестов на коронавирус против 752 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 347,597 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков