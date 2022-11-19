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СНГ 19.11.2022 16:00

«Росатом» начал строительство второго энергоблока АЭС «Эль Дабаа» в Египте

ГК "Росатом" начал строительство второго энергоблока АЭС "Эль Дабаа" в Египте, в субботу состоялась церемония заливки первого бетона, сообщил "Атомстройэкспорт".

Строительство на втором энергоблоке перешло в основную стадию, говорится в сообщении.

В начале ноября Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эль Дабаа".

Строительство первого энергоблока электростанции началось в июле.

В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль Дабаа".

Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АЭС


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