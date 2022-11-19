В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 923, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 40 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 15%.
За сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - один).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 972 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 721 человек (+52 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 230 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 84 теста на коронавирус против 1 тыс. 571 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 355 тыс. 336 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
Гафарова примет участие в заседании ГА АИПА в Пномпене
Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше
В НАТО сочли небезопасным облет своих кораблей, совершенный самолетами РФ
«Росатом» начал строительство второго энергоблока АЭС «Эль Дабаа» в Египте
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают