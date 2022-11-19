В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 923, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 40 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 15%.

За сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - один).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 972 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 721 человек (+52 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 230 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 84 теста на коронавирус против 1 тыс. 571 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 355 тыс. 336 тестов на COVID-19.

Р.Керимов